Шмыгаль обещает среднюю зарплату по стране на уровне 15 тысяч

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже в 2022 средние зарплаты по стране на уровне 15 тысяч.

Об этом он написал в Facebook

Также он отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен. «Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу», — написал он.

Также, по его словам, промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+ 1,4% по сравнению с июнем этого года).

«Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост», — резюмировал премьер-министр.