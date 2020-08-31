Войти
Спикер Рады заявил о невозможности амнистии участников НВФ на Донбассе
мирный процесс
Спикер Рады заявил о невозможности амнистии участников НВФ на Донбассе
Трамп назвал способ остановить беспорядки в городах США
позиция
Трамп назвал способ остановить беспорядки в городах США

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса

834
В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса

В Индонезии обнаружили измененный штамм нового коронавируса COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным. Об этом Reuters заявил заместитель директора расположенного в Джакарте института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.

По его словам, штамм вируса был обнаружен в данных секвенирования генома из образцов, собранных институтом.

Эпидемиолог из Университета Индонезии Сяхризал Шариф в беседе с Reuters сказал, что индонезийцам следует быть бдительными, поскольку, согласно его подсчетам, к концу года в стране число заразившихся может вырасти до 500 тыс. человек. «Ситуация серьезная... Сейчас передача вируса вышла из-под контроля», — сказал он, добавив, что число обнаруживаемых случаев инфицирования могло быть намного выше, если бы у лабораторий была возможность ежедневно обрабатывать больше образцов.

По предварительной информации, D614G заражены около 40% всех инфицированных в стране. Для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования.

Ученые отмечают, что при наличии D614G передача вируса происходит быстрее. При этом нет научных доказательств того, что человек тяжелее переносит эту инфекцию.

Читайте также: В Великобритании собираются существенно повысить налоги

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что мутация была обнаружена еще в феврале в образцах, взятых у пациентов в Европе и Америке, а также выявлена в соседних с Индонезией Сингапуре и Малайзии.

В конце июля власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса. Его обнаружили в Дананге, после чего из города эвакуировали порядка 80 тыс. человек.

Индонезия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 31 августа 2020
Воскресенье, 30 августа 2020
Суббота, 29 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016