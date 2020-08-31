В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса

В Индонезии обнаружили измененный штамм нового коронавируса COVID-19, который в научных кругах получил обозначение D614G и является более заразным. Об этом Reuters заявил заместитель директора расположенного в Джакарте института молекулярной биологии им. Эйкмана Херавати Судойо.

По его словам, штамм вируса был обнаружен в данных секвенирования генома из образцов, собранных институтом.

Эпидемиолог из Университета Индонезии Сяхризал Шариф в беседе с Reuters сказал, что индонезийцам следует быть бдительными, поскольку, согласно его подсчетам, к концу года в стране число заразившихся может вырасти до 500 тыс. человек. «Ситуация серьезная... Сейчас передача вируса вышла из-под контроля», — сказал он, добавив, что число обнаруживаемых случаев инфицирования могло быть намного выше, если бы у лабораторий была возможность ежедневно обрабатывать больше образцов.

По предварительной информации, D614G заражены около 40% всех инфицированных в стране. Для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования.

Ученые отмечают, что при наличии D614G передача вируса происходит быстрее. При этом нет научных доказательств того, что человек тяжелее переносит эту инфекцию.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что мутация была обнаружена еще в феврале в образцах, взятых у пациентов в Европе и Америке, а также выявлена в соседних с Индонезией Сингапуре и Малайзии.

В конце июля власти Вьетнама объявили о появлении более заразного типа коронавируса. Его обнаружили в Дананге, после чего из города эвакуировали порядка 80 тыс. человек.