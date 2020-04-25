Индонезия из-за коронавируса приостановила перенос столицы из Джакарты

Правительство Индонезии взяло паузу в реализации проекта переноса столицы на остров Калимантан, а подготовленные средства из бюджета частично направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times со ссылкой на заявление главы Минфина Сри Мульяни Индравати.
«Курирующее данный проект министерство общественных работ и жилищного строительства перераспределило большую часть своих расходов, в том числе выделенных на создание инфраструктуры для новой столицы, на борьбу с распространением вируса», — отметила руководитель ведомства. По ее словам, «часть бюджета была направлена на модернизацию существующих и строительство новых больниц».
Индравати также рассказала, что «пока президент Джоко Видодо не дал окончательного ответа, какой объем средств на данный проект нужно закладывать в бюджет на будущий год». Между тем министр признала, что работы по переносу столицы «могут способствовать восстановлению экономики».
Индонезийский лидер в августе прошлого года объявил, что новая столица должна появиться в юго-восточной части острова Калимантан примерно к 2024 году. Предполагалось, что работы начнут уже в будущем году, проект оценивается в $33 млрд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016