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В Ивано-Франковске уже некуда класть больных коронавирусом

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В Ивано-Франковске уже некуда класть больных коронавирусом

В Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска полностью исчерпался резерв койкомест в реанимационных отделениях, сообщила глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.

«К сожалению, в реанимации у нас и в одном, и другом учреждении по 9 человек. Практически сейчас в Центральной городской клинической больнице все койки интенсивной терапии заняты пациентами в тяжелом состоянии, свободных мест в реанимации, к сожалению, нет. То же самое касается Первой городской клинической больницы — все койки заняты пациентами в тяжелом состоянии», — рассказала Бойко на совещании городского совета во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, на аппаратах Сипап-терапии находятся 8 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — двое. «Я надеюсь, что все-таки, возможно, мы их вытащим. На кислороде находятся в Центральной городской клинической больнице, то есть это в разных палатах с разведенным кислородом в разных отделениях, 47 человек, в Первой городской клинической больнице — 25 человек», — рассказала глава управления здравоохранения.

Также, по словам, Бойко в этих двух больницах в принципе почти не осталось свободных койкомест. «Всего в Центральной городской клинической больнице находится 194 человека — это на 200 коек, то есть практически полностью заполнена, и в Городской клинической больнице № 1 —100 человек, то есть все койки заполнены. Конечно, развернуты палаты и резервные для того, чтобы госпитализировать пациентов, потому что все равно „скорая“ привозит, люди приходят и это мы должны делать, но, конечно, будет происходить сегодня выписка по позитивным результатам», — рассказала она.

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По словам Бойко, за минувшие сутки с пневмониями в Центральную городскую клиническую больницу поступило 14 человек, в Первую городскую клиническую больницу — четверо, однако в начале недели количество госпитализируемых всего невелико, а в середине недели возрастает до 26-30 человек.

Ивано-Франковск, коронавирус
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