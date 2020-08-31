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The New York Times впервые за 80 лет вышла без телепрограммы

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The New York Times впервые за 80 лет вышла без телепрограммы

Газета The New York Times впервые за 80 лет вышла без телепрограммы.

«Большинство подписчиков даже не заметят удаления телепрограммы и сопровождающей ее колонки What’s on TV („Что по ТВ“) после публикаций в эти выходные: в течение многих лет The Times публикует сетку только в выпуске для Нью-Йорка, а не в общенациональном. Не исключено, что, как и любая перемена, это решение может разочаровать читателей», — говорится в редакционной колонке, посвященной прощанию с телепрограммой.

Гилберт Круз, редактор культуры The Times, считает, что время пришло: растущее число цифровых аналогов заменило телевизионную сеть, которая больше не отражает модель потребления контента.

«Раньше вы пролистывали телегид и радовались: „Боже мой, на этой неделе этот фильм транслируют по обычному кабелю!“ — добавил он. — Но теперь это же шоу доступно на Netflix в любое время, когда вам захочется его посмотреть».

The New York Times уточняет, что изменение позволит облегчить своевременное поступление газеты подписчикам. «Мы пытаемся максимально оптимизировать производственный процесс в условиях пандемии», — сказал Том Джолли, помощник главного редактора печатной версии The Times.

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На замену телепрограмме газета будет предлагать рубрику «Воскресенье дома» с обзорами контента потоковых сервисов. Онлайн-подписчикам будет доступна информация о новых шоу на стриминговых платформах. Газета также продолжит выпускать приложение «Watching», посвященное телевидению и кино, четыре раза в неделю.

Как уточняет CNN, в августе этого года онлайн-доходы The New York Times впервые в истории газеты превысили доходы от печати.

The New York Times
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