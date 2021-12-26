Журналист NYT упрекнул Зеленского в том, что тот окружил себя комиками

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, которое состоит из комиков, не имеет опыта в дипломатии или ведении войны, страна может не справиться с российским вторжением. Об этом пишет журналист The New York Times Эндрю Крамер.
«В то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии « Квартал 95», — написал Крамер.
Зеленский назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые посты в правительстве, пишет журналист со ссылкой на расследование украинского портала Bihus. В том числе они занимают должности в агентстве военной разведки Службы национальной безопасности, которое следит за российскими войсками.
По словам Крамера, при таком раскладе украинские военные не смогут остановить вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что неопытность Зеленского может привести к ужасным последствиям не только для Украины, но и для отношений между Россией и США.
О возможном вторжении России на Украину СМИ начали сообщать в октябре этого года. Associated Press со ссылкой на данные разведки США писало, что Россия начнет боевые действия в начале 2022 года и направит на Украину 175 тыс. военных.
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