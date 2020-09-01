Болгария разрешила украинцам въезд без тестирования и карантина

Болгария разрешила гражданам Украины въезд без ПЦР-тестирования и двухнедельного карантина до конца сентября, сообщил консульский отдел посольства Украины в Республике Болгария.

«31.08.2020 обновлено решение Минздравоохранения РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина», — говорится в сообщении консульского отдела на странице в Facebook в понедельник.