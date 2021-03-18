Болгария с 22 марта вводит общенациональный карантин

Санитарные власти Болгарии вводят ограничения в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Костадин Ангелов в четверг на брифинге сообщил, что всеобщий карантин вводится с 22 марта на 10 дней.
«Ситуация в стране продолжает ухудшаться, количество заболевших растет, это заставляет вводить ограничительные меры на национальном уровне. Они будут введены на 10 дней с понедельника», — рассказал Ангелов.
В частности, на территории страны с 22 марта приостанавливается работа заведений общественного питания, общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Закрываются крупные торговые центры, прекращается работа театров и кинотеатров, а также перестают работать школы и детские сады. Кроме того, по словам Ангелова, предусматриваются и другие меры.
Болгарские медики выявили за последние сутки 4 201 новый случай заражения коронавирусом, что на 173 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 291 769. За сутки умерли 136 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 11 715. В настоящее время на лечении в больницах находятся 7 804 пациента, что является рекордным показателем, 609 из них — в отделениях интенсивной терапии.
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