Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет гражданской войны. Его высказывания прозвучали во вторник в беседе с журналистами в городе Барановичи (Брестская область).
«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», — цитирует президента во вторник агентство БелТА.
По его словам, белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами. Он также добавил, что официальный Минск вынужден проводить многовекторную политику, как бы ни складывалась ситуация.
Президент Белоруссии добавил, что не допустит «наката ни на какую церковь» в республике.
«В Беларуси костелы работали и будут работать. У каждого белоруса должна быть своя дорога к храму. Никакого наката ни на какую церковь в нашей стране не допущу», — сказал Лукашенко.
Ранее глава белорусских католиков митрополит Тадеуш Кондрасевич осудил жесткие действия силовиков в отношении протестующих после президентских выборов.
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