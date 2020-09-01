Депардье снова разразился комплиментами в адрес Путина

Французский актер Жерар Депардье сообщил, что отказался встречаться с президентом республики Эмманюэлем Макроном, а встречи с российским лидером Владимиром Путиным описал как полные взаимного смеха.

«Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был… Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел», — сказал Депардье в интервью телеканалу Canal+.

«Макрона я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал: «Нет, я не очень хочу». Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве», — рассказал актер.

Он пояснил, что однажды ему «позвонил Путин и сказал «Жерар, приезжай». «Он послал мне самолет… Он дал мне паспорт», — поделился Депардье.

Актер снова попал в центр внимания прессы после того, как 29 августа парижские полицейские задержали его за езду в пьяном виде на скутере. Полицейские доставили его в участок после того, как актер грубо нарушил правила движения в центре французской столицы, проехав на красный свет.

Как пишет Le Point, уже в беседе с полицейскими Депардье хвалил Путина и говорил, что больше не хочет быть французом.

Ранее прокуратура Парижа возобновила расследование в отношении Депардье по обвинению в изнасиловании. Показания против него дала актриса, которая заявила, что тот изнасиловал ее в ее собственном парижском доме.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. Он сделал это после того, как власти Франции ввели 75-процентный налог на доходы более €1 млн в год. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном.

В декабре 2018 года Депардье был прописан в Новосибирске. Там же он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.