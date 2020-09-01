Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 2021 года в программу «Большое строительство» будут добавлены аэропорты и за два-три года удастся реконструировать все аэродромы, которые нужны Украине.

Об этом он рассказал во время общения со СМИ на Полтавщине, сообщает Укринформ.

«Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы „Большое строительство“, там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины. Мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, через два-три года все аэропорты, которые нужны в Украине, мы их построим», — заверил Президент.

В то же время он отметил, что проект реконструкции взлетной полосы аэропорта Полтавы должен быть готов еще до начала 2021 года.

«Что касается Полтавского аэропорта: никто не прилетает в Полтаву, сегодня аэропорт не работает, и когда мы приземлились, я понял, почему не прилетают, то есть было ощущение, что это последняя наша поездка. Полоса действительно не качественная, не современная, неработающая», — добавил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник находится с рабочей поездкой в Полтавской области.