Германия нашла «Новичок» в организме Навального

В организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

При отравлении Навального использовалось отравляющее вещество из группы веществ, к которой относится «Новичок», уточняется в сообщении. Представитель правительства Германии сообщил, что власти ФРГ проинформируют российского посла в Берлине о последних данных клинических анализов Навального.

В конце августа журнал Spiegel писал, что лечащие Алексея Навального врачи обратились из клинике «Шарите» к токсикологической лаборатории бундесвера и британскую лабораторию Porton Down, которая установила вещество, отравившее Юлию и Сергея Скрипалей в 2018 году. До этого The Insider, Der Spiegel и Bellingcat писали, что немецкие врачи также консультировались с болгарскими специалистами, занимавшимися отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году — тогда преступники, предположительно, также использовали боевое отравляющее вещество «Новичок».

В клинике на тот момент сообщения прессы назвали «спекуляциями» и отказались их комментировать.

Вскоре после поступления Навального на лечение в Берлин специалисты «Шарите» сообщали, что выявили признаки отравления оппозиционера веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К ним относятся фосфороорганические соединения, среди которых есть природные яды и боевые отравляющие вещества, в том числе зарин, зоман и «Новичок».