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Суд возобновил взыскание 164 миллионов долларов с Приватбанка в пользу Суркисов

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Суд возобновил взыскание 164 миллионов долларов с Приватбанка в пользу Суркисов

Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе банка.

В сообщении отмечается, что у судьи Сергея Вовка были полномочия рассматривать заявления TAMPLEMON INVESTMENTS и LUMIL INVESTMENTS LLP об открытии исполнительного производства о взыскании в пользу компаний с ПриватБанка соответственно 7,1 млн долларов (из которых 2,1 млн долларов — проценты) и 157,4 доллара (46,4 доллара — проценты), однако их удовлетворение противоречит законодательству.

«Статья 63 закона об исполнительном производстве четко предусматривает перечень действий исполнителя, после которых исполнительное производство прекращается, соответственно, отменять закрытие и возобновлять производство нет никаких оснований», — отметили в банке.

Поясняется, что судья Вовк возобновил производство, открытого Государственной исполнительной службой в апреле 2020 года, на основании которого госисполнитель оштрафовала банк и после передал материалы правоохранителям для открытия уголовного производства.

В пресс-службе ПриватБанка считают, что после направления материалов в правоохранительные органы судья Вовк не имел права возобновлять исполнительное производство.

По мнению банка, соответствующее решение было принято с целью реализации определения Печерского райсуда Киева от 2 сентября, которым суд санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества банка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов 347 млн долларов.

В пресс-службе банка также указали, что рассмотрение заявлений 3 сентября осуществлялось без представителей компаний Суркисов.

Напомним, Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов — проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Как сообщал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл и Министерство финансов в среду вечером, ответчики планируют подавать апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

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Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

ПриватБанк, Григорий Суркис, Игорь Суркис
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