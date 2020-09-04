Кредиты под 5-7-9% чаще всего берут в сельском хозяйстве

Наибольшим спросом государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» пользуется в сфере сельского хозяйства (57% кредитов); промышленная переработка (15%), торговля и производство (15%).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Лидерами по суммам заключенных договоров является Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.
По словам министра экономики Игоря Петрашко, программа будет расширена для среднего бизнеса, т.к. сейчас она действует только для микро и малых предприятий.
Он также отметил, что «5-7-9» достаточно сложно запускалась, но после многочисленных наработок и усовершенствований банки начали активно кредитовать и конкурировать за клиента.
«Сейчас уже профинансировано бизнеса около 6,5 млрд грн по программе „5-7-9“. Есть стабильный прирост 700-800 млн в неделю. Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, в другие функции, чтобы показать еще большие результаты», — резюмировал Петрашко.
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