Кредиты под 5-7-9% чаще всего берут в сельском хозяйстве

Наибольшим спросом государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» пользуется в сфере сельского хозяйства (57% кредитов); промышленная переработка (15%), торговля и производство (15%).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Лидерами по суммам заключенных договоров является Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.

По словам министра экономики Игоря Петрашко, программа будет расширена для среднего бизнеса, т.к. сейчас она действует только для микро и малых предприятий.

Он также отметил, что «5-7-9» достаточно сложно запускалась, но после многочисленных наработок и усовершенствований банки начали активно кредитовать и конкурировать за клиента.

«Сейчас уже профинансировано бизнеса около 6,5 млрд грн по программе „5-7-9“. Есть стабильный прирост 700-800 млн в неделю. Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, в другие функции, чтобы показать еще большие результаты», — резюмировал Петрашко.