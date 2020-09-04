Топ-менеджер Приватбанка стал заместителем главы НБУ

Совет НБУ назначил руководителя направления юридической координации деятельности Приватбанка Ярослава Матузка заместителем главы Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что кандидатуру Матузка для назначения на эту должность подал Совету НБУ глава Национального банка Кирилл Шевченко.

«На должности заместителя главы НБУ Ярослав Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора. Он приступит к исполнению своих обязанностей с соблюдением всех необходимых процедур, определенных законодательством», — говорится в сообщении.

«Повышение эффективности работы Национального банка и усиление его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузка как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах Приватбанка, в частности сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях. Профессиональные знания и опыт работы в сфере государственного финансового управления безусловно станут полезным приобретением для центрального банка. Его привлечения в команду Нацбанка будет способствовать модернизации наших внутренних процессов в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности», — заявил Шевченко.

До назначения в Национальный банк Матузка с 2016 года работал в ПАО КБ «Приватбанк», с 2018 года — руководителем направления по юридической координации деятельности банка.

Кроме того, был членом наблюдательного совета АО АБ «Укргазбанк» в 2010-2017 годах и членом Ревизионной комиссии АО «Ощабданк» в 2011-2014 годах.

Напомним, Совет НБУ 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы НБУ.