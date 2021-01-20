Европарламент собирается потребовать от ЕС остановки «Северного потока – 2»

Европарламент хочет потребовать остановки строительства «Северного потока — 2» в связи с задержанием Алексея Навального. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления.

Также евродепутаты намерены потребовать введения санкций против персон, ответственных за его задержание. Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС, говорится в статье Der Spiegel. Ожидается, что документ может быть согласован уже в четверг. Направить его предполагается в институты Европейского союза.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.