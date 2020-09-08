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Fitch улучшило прогноз для мировой экономики

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Fitch улучшило прогноз для мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в течение 2020 года. Прогноз пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6 процента.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Fitch Ratings.

Fitch Ratings ожидает, что экономика США сократится на 4,6% в этом году по сравнению с падением на 5,6% в июньском прогнозе. Прогноз роста в Китае на 2020 год составляет +2,7% по сравнению с +1,2% в июньском прогнозе. Эти изменения были частично компенсированы снижением прогнозов ВВП на 2020 год для еврозоны до −9,0% (-8,0%), Великобритании в −11,5% (-9,0%) и для развивающихся рынков.

В Fitch Ratings отмечают, что официальные данные обнаружили масштабы экономических потрясений во втором квартале 2020 года, когда мировой ВВП упал на 8,9%, а во многих странах объем производства упал на одну пятую или более. Особенно выделяются Великобритания, Индия, Франция, Италия и Испания, которые ввели строгий и длительный карантин.

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Также отмечается, что рецессия, связанная с коронавирусом, была очень короткой: в марте и апреле активность резко упала, а после мая достаточно быстро восстановилась.

Fitch Ratings, коронавирус
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