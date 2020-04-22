Fitch прогнозирует беспрецедентную рецессию в мировой экономике в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует в 2020 году рецессию «беспрецедентной глубины» в мировой экономике за период после Второй мировой войны на фоне ограничений, предпринимаемых властями государств по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Мировой ВВП, согласно новым оценкам Fitch, сократится на 3,9% в 2020 году, говорится в апрельском докладе Global Economic Outlook (GEO).

Экономика еврозоны снизится в этом году на 7%, США — на 5,6%, Великобритании — на 6,3%, прогнозируют эксперты агентства.