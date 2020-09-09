В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом

Количество выявленных случаев коронавируса в Киеве растет, и увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, заявил мэр Киева Виталий Кличко

«Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации», — отметил мэр Киева при посещении городской больнице № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.

Кличко подчеркнул, что средний возраст инфицированных коронавирусом от 30 до 60 лет.

«Я уже ранее посещал этот медучреждение. С главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время во многих инфицированных — более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов — в возрасте от 30 до 60 лет», — сообщил Кличко.

Он отметил, что больница № 4 заполнена почти на 80% и она обеспечена всем необходимым.

«Всего в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавируса в 16 медучреждениях, заполненные 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но, давайте не доводить до наихудшего сценария!», — подытожил Кличко.