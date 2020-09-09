В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом

Количество выявленных случаев коронавируса в Киеве растет, и увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, заявил мэр Киева Виталий Кличко
«Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации», — отметил мэр Киева при посещении городской больнице № 4, что является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19.
Кличко подчеркнул, что средний возраст инфицированных коронавирусом от 30 до 60 лет.
«Я уже ранее посещал этот медучреждение. С главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время во многих инфицированных — более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов — в возрасте от 30 до 60 лет», — сообщил Кличко.
Он отметил, что больница № 4 заполнена почти на 80% и она обеспечена всем необходимым.
«Всего в больницах столицы с 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавируса в 16 медучреждениях, заполненные 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19. Но, давайте не доводить до наихудшего сценария!», — подытожил Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016