Российский Алексей Навальный уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете, утверждает издание Der Spiegel.

Издание также сообщает, что полиция Германии усилила охрану россиянина.

По информации The Insider, оппозиционер восстановился до такой степени, что смог вспомнить события, которые непосредственно предшествовали отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Как передает издание со ссылкой на врачей, Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%. При этом психически он восстановился практически полностью.

Издание сообщает, что физическое и психическое восстановление Навального происходит быстрее чем у отравленного в Великобритании в 2018 году Сергея Скрипаля и бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.

Напомним, Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.