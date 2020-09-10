Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Австрию в следующий вторник, 15 сентября, и проведет переговоры с австрийским руководством.

Об этом сообщило в четверг со ссылкой на канцелярию президента Австрии Австрийское агентство печати.