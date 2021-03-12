Австрия поможет Украине в получении вакцин через COVAX

Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен заверил в готовности содействовать ускоренному получению Украиной вакцин против COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что основное внимание разговора было уделено мероприятиям, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан.

Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах.

Как рассказали в ОП, Зеленский привлек внимание к важности солидарного распределения сертифицированных вакцин. В свою очередь Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

«По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будут происходить прививки в нашей стране», - сказал президент Украины.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жильцов и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки будут добровольными и бесплатными.

По состоянию на 12 марта, с начала кампании по вакцинации привиты 38237 человек, все они получили 1 дозу вакцины.

23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca, и изготовленной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.

До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

В конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.