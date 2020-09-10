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АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона купить отель «Днепр»

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АМКУ со второй попытки разрешил победителю аукциона купить отель «Днепр»

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО «Смартленд» на приобретение отеля «Днепр».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В АМКУ определяли, что «Смартленд» осуществляет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости в пределах Киева. Их совокупная доля на указанном рынке незначительна. Финансирование концентрации происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Также АМКУ, Госслужба финмониторинге и СБУ провели проверку информации, предоставленной «Смартлендом».

Напоминим, Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы «Дніпро» — отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны ООО «Смартленд». Отель «Днепр» выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично, кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

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Недавно издание «Kyivpost» сообщило со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей «Днепра» букмекерская компания «Parimatch». Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

АМКУ, приватизация
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