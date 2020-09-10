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За 50 лет популяции диких животных сократились в среднем на две трети

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За 50 лет популяции диких животных сократились в среднем на две трети

С 1970 года популяции млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб во всем мире сократились в среднем на две трети. Среди основных причин сокращения популяций – те же причины, которые ведут к появлению зоонозных болезней, свидетельствуют результаты отчета «Живая планета 2020», опубликованного Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Индекс дикой природы, который был предложен Лондонским зоологическим обществом, указывает на то, что факторы, которые, вероятно, повышают уязвимость планеты к пандемии, привели к сокращению популяций хребетных животных в период с 1970 по 2016 год в среднем на 68%. Среди таких факторов, в частности, - изменения в землепользования и использование диких видов и торговля ими.

Отмечается, что такие выводы сделаны на основе анализа данных о состоянии 4392 видов и 20811 популяций. Изменение процента индекса отражает среднее пропорциональное изменение в размере популяции животных за 46 лет, а не количество потерянных особей.

Среди видов под угрозой исчезновения, которые приводятся в Отчете в качестве примеров, - восточная равнинная горилла, количество особей которой в Национальном парке Кагузи-Биега в Демократической Республике Конго снизилось на 87% в период между 1994 и 2015 годами в основном из-за браконьерства. А также серый попугай, численность популяции которого в юго-западной части Ганы упала на 99% в период с 1992 по 2014 годы из-за отлова птиц для торговли и потери среды обитания.

Индекс живой планеты, который отслеживает почти 21 тысячу популяций четырех тысяч видов позвоночных в период с 1970 по 2016 годы, также показывает, что популяции диких животных в пресноводных системах сократились на 84%. Один из примеров - популяция осетра китайского, которая сократилась на 97% в период между 1982 и 2015 годами из-за сооружения плотин.

Эксперты WWF-Украина отмечают, что проблема разрушения природных экосистем актуальна и для нашей страны. В некоторых областях Украины пахотные земли составляют 80% территорий.

Отмечается также, что в нашей стране не проводят исследования численности популяций животных и растений, которые дали бы представление об изменениях их размеров в национальных масштабах. Ученые осуществляют мониторинг состояния лишь очень ограниченного числа видов. Мониторинг не охватывает даже те из них, которые охраняются Красной книгой Украины и международными соглашениями.

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В то же время происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности рыси, медведя бурого, лося), основным мотивом которого, согласно исследованиям WWF-Украина, является желание получить трофей и самоутвердиться. Крупные животные с низким репродуктивным потенциалом, которые имеют коммерческую ценность, страдают больше всего. Данные о состоянии популяций рыси и медведя за последние 10 лет свидетельствуют о том, что их численность не растет, несмотря на длительный охранный статус (медведь включен в Красную книгу Украины в 2003 году, рысь - в 1994-м).
Ранее ученые из Гетеборгского университета в Швеции подсчитали, какое количество видов млекопитающих может исчезнуть к 2100 году. Согласно их подсчетам, к концу столетия погибнут от 502 до 610 видов, основная причина – деятельность человека, которая повышает темпы вымирания.

 

животные, WWF
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