Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла

Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 10,2% до 6,68 млн тонн за 4,9 млрд долларов в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 — август 2020) по сравнению с прошлым годом, установив новый рекорд экспорта.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».

«Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн на 4,9 млрд долларов (рост соответственно 110,2% и 117%)», — сказано в нем.

В целом за указанный период Украина увеличила экспорт основных видов растительных масел на 16,9% до 5,28 млрд долларов.

В частности, рапсового масла было экспортировано 184 тыс. тонн, соевого — 335 тыс. тонн.