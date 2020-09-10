Украина установила рекорд по экспорту подсолнечного масла

Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на 10,2% до 6,68 млн тонн за 4,9 млрд долларов в 2019/2020 маркетинговом году (сентябрь 2019 — август 2020) по сравнению с прошлым годом, установив новый рекорд экспорта.
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».
«Экспорт подсолнечного масла достиг рекордной отметки в 6,68 млн тонн на 4,9 млрд долларов (рост соответственно 110,2% и 117%)», — сказано в нем.
В целом за указанный период Украина увеличила экспорт основных видов растительных масел на 16,9% до 5,28 млрд долларов.
В частности, рапсового масла было экспортировано 184 тыс. тонн, соевого — 335 тыс. тонн.
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