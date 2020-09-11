Лукашенко призвал не разрушать настоящее ради «светлого будущего»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «ради светлого будущего» нельзя разрушать настоящее, отрекаться от всего, что было достигнуто страной за годы независимости, и «угробить экономику». Об этом сообщает в пятницу агентство БелТА.
«Да, они (современная молодежь, — Ред.) не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости», — сказал Лукашенко на встрече с научными сотрудниками в Национальной академии наук Беларуси.
Лукашенко призвал посмотреть на то, как живут страны, прошедшие через цветные революции.
«Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь. ...Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно», — добавил он.
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