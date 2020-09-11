Варшава предложила белорусским компаниям переехать в Польшу

Правительство Польши предложило белорусским компаниям переехать в республику. Соответствующая информация размещена в пятницу на польском правительственном сайте.
Предложение представляет собой «комплексный пакет, который помогает IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать на территорию Республики Польша». «Благодаря пакету услуг вы среди прочего сможете узнать, как быстро и эффективно начать бизнес в Польше, получить поддержку в переезде сотрудников и их семей или получить юридическую и визовую помощь», — говорится в сообщении.
«Кроме того, физические лица и компании из Беларуси могут рассчитывать на облегчение контактов с органами местного самоуправления или особыми экономическими зонами, которые активно участвуют в подготовке предложения для перемещенных сотрудников и их семей, создавая временные офисы и жилые помещения. Кроме того, дети, продолжающие обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы обучения польскому языку», — отмечается в опубликованном тексте предложения польского правительства. Одним из элементов пакета также является поддержка в виде связи предпринимателей с инвесторами.
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