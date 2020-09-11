Евросоюз собирается стать «климатически отрицательным»

Депутаты комитета Европарламента по окружающей среде предложили сделать Евросоюз «климатически отрицательным» после 2050 года, говорится в сообщении ЕП.

Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Еврокомиссия в марте представила законопроект, который должен сделать эту цель обязательной для достижения. Депутаты комитета ЕП по окружающей среде в пятницу приняли отчет, в котором в целом поддержали законопроект ЕК, однако выступили и с рядом своих идей.

«Депутаты говорят, что как ЕС, так и его страны-члены должны быть климатически отрицательными после 2050 года», то есть, чтобы на территории союза улавливалось и удалялось из воздуха больше парниковых газов, чем выделялось, говорится в релизе.

Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. При этом ее достижение потребует серьезных изменений в экономике, к примеру, в сфере энергетики, и сотен миллиардов евро инвестиций.