У сенаторов США есть претензии к Disney из-за сотрудничества с властями Синьцзяна

Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в ходе съемок фильма "Мулан", следует из обращения законодателей.

"Сенатор США Марко Рубио вместе с коллегами отправил письмо от лица представителей двух партий главному исполнительному директору The Walt Disney Company Бобу Чапеку с вопросами о сотрудничестве компании с органами безопасности и пропаганды Синьцзяна при производстве фильма "Мулан", - говорится в релизе, размещенном на сайте американского сенатора Рубио.

В своем письме сенаторы отмечают, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна.

Законодатели считают, что съемочная команда сотрудничала со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна, несмотря на то, что те якобы совершали преступления или скрывали их.

Также они потребовали от компании подробно объяснить связи и взаимодействие с местными китайскими властями. В частности, они спросили об использовании "местной рабочей силы во время съемок в СУАР".

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

КНР отрицает обвинения в притеснении уйгуров.