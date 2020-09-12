Войти
Лукашенко призвал не разрушать настоящее ради «светлого будущего»
соседи
Лукашенко призвал не разрушать настоящее ради «светлого будущего»
Трамп объявил о наличии у США cекретного оружия
резонанс
Трамп объявил о наличии у США cекретного оружия

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

У сенаторов США есть претензии к Disney из-за сотрудничества с властями Синьцзяна

349
У сенаторов США есть претензии к Disney из-за сотрудничества с властями Синьцзяна

Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в ходе съемок фильма "Мулан", следует из обращения законодателей.

"Сенатор США Марко Рубио вместе с коллегами отправил письмо от лица представителей двух партий главному исполнительному директору The Walt Disney Company Бобу Чапеку с вопросами о сотрудничестве компании с органами безопасности и пропаганды Синьцзяна при производстве фильма "Мулан", - говорится в релизе, размещенном на сайте американского сенатора Рубио.

В своем письме сенаторы отмечают, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна.
Законодатели считают, что съемочная команда сотрудничала со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна, несмотря на то, что те якобы совершали преступления или скрывали их.

Также они потребовали от компании подробно объяснить связи и взаимодействие с местными китайскими властями. В частности, они спросили об использовании "местной рабочей силы во время съемок в СУАР".

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.

Читайте также: Китай предпочтет закрыть TikTok в США, а не продать его американцам

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

КНР отрицает обвинения в притеснении уйгуров.

 

Китай, Синьцзян, Disney, уйгуры
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 12 сентября 2020
Пятница, 11 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016