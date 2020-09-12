У сенаторов США есть претензии к Disney из-за сотрудничества с властями Синьцзяна

Двухпартийная группа сенаторов США призвала гендиректора компании Disney Боба Чапека объяснить взаимодействие с властями Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая в ходе съемок фильма "Мулан", следует из обращения законодателей.
"Сенатор США Марко Рубио вместе с коллегами отправил письмо от лица представителей двух партий главному исполнительному директору The Walt Disney Company Бобу Чапеку с вопросами о сотрудничестве компании с органами безопасности и пропаганды Синьцзяна при производстве фильма "Мулан", - говорится в релизе, размещенном на сайте американского сенатора Рубио.
В своем письме сенаторы отмечают, что в титрах после фильма есть благодарности местным властям Синьцзяна.
Законодатели считают, что съемочная команда сотрудничала со службами безопасности и пропаганды Синьцзяна, несмотря на то, что те якобы совершали преступления или скрывали их.
Также они потребовали от компании подробно объяснить связи и взаимодействие с местными китайскими властями. В частности, они спросили об использовании "местной рабочей силы во время съемок в СУАР".
США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. В начале июля текущего года США ввели санкции против партсекретаря Синьцзянского производственно-строительного корпуса за его вовлеченность в нарушение прав человека в Синьцзяне, особенно в отношении уйгуров.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
КНР отрицает обвинения в притеснении уйгуров.
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