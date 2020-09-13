МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму

Результаты псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь не будут иметь никаких юридических последствий.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
«МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 г. так называемых „выборов“ в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины ... Проведение РФ псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий », - говорится в заявлении.
Как отмечают в министерстве, все причастные к подготовке и проведению незаконного «голосования» во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.
МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.
В пятницу, 11 сентября, в Севастополе начались выборы подконтрольного РФ «губернатора».
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