МИД Украины выразил протест в связи с выборами в Крыму

Результаты псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь не будут иметь никаких юридических последствий.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«МИД Украины выражает решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Российской Федерацией 13 сентября 2020 г. так называемых „выборов“ в незаконные органы, образованные российской оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь. Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины ... Проведение РФ псевдовыборов на территориях АР Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий », - говорится в заявлении.

Как отмечают в министерстве, все причастные к подготовке и проведению незаконного «голосования» во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

МИД призвал иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.

В пятницу, 11 сентября, в Севастополе начались выборы подконтрольного РФ «губернатора».