Польские следователи нашли в тайниках у экс-главы Укравтодора наличные на миллион евро

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестные до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и эксклава Укравтодора Славомир Новак.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Polsat News.
Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тыс. евро, 470 тыс. долларов и 30 тыс. злотых) — в общей сложности более 4 млн злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.
Новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которым владел бывший министр. Были изъяты две квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.
Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком.
«Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор» — сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.
Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.
Напомним, 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на три месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.
Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак возглавлял Укравтодор. Он был назначен и. о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.
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