Еврокомиссия потратит €8 млрд в производство в ЕС суперкомпьютеров

Еврокомиссия намерена инвестировать €8 млрд в производство собственных суперкомпьютеров в ЕС для достижения «цифрового суверенитета». Об этом заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе.
«Я рада объявить, что мы инвестируем €8 млрд в производство наших суперкомпьютеров для достижения цифрового суверенитета», — сказала она.
По ее словам, Евросоюз должен быть высокотехнологичным, но для этого нужны инвестиции.
«Никогда еще не было лучшего времени для инвестиций в технологии по всей Европе. 20% бюджета „Нового поколения“ (долгосрочного бюджета ЕС, — Ред.) будет выделено на развитие цифрового рынка», — добавила она.
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