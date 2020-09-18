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США и ЕС на следующей неделе вместе объявят о санкциях против Беларуси

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США и ЕС на следующей неделе вместе объявят о санкциях против Беларуси

США и ЕС надеются в начале или середине будущей недели вместе объявить о новых санкциях в отношении Беларуси. Об этом заявил в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, выступая на том же мероприятии, сообщил, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Беларуси уже на будущей неделе. «Министр отметил, что ЕС рассчитывает, что сможет объявить о своих санкциях в ближайшие дни. Я активно контактирую с моими европейскими коллегами, сейчас это ЕС и Великобритания, а также канадская сторона. Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление, посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или середине следующей недели», — сказал Кент.

«Полагаю, направленные на введение санкций усилия, скоординированные на уровне международного сообщества, предстоят в ближайшие дни. Все работают над финальными процедурами», — добавил Кент.

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США и ЕС ранее неоднократно выражали намерение ввести новые адресные санкции в отношении Беларуси в связи с ситуацией в стране после выборов. В свою очередь высокопоставленный представитель ЕС сообщил в пятницу, что в Брюсселе нет уверенности в том, что министры иностранных дел 27 стран — членов ЕС на заседании 21 сентября смогут согласовать список официальных лиц Беларуси, против которых будут введены санкции.

США, ЕС, Беларусь, санкции
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Пятница, 18 сентября 2020
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