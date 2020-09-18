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Депутат от «Голоса» подавал правки к постановлению о выборах, которые назвал «кремлевскими», - эксперт

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Депутат от «Голоса» подавал правки к постановлению о выборах, которые назвал «кремлевскими», - эксперт

Народный депутат Роман Лозинский («Голос») подал поправки к Постановлению Верховной Рады о проведении местных выборов в части выборов в ОРДЛО и АР Крым, а затем назвал «кремлевскими» идентичные поправки от нардепа Качуры.

Об этом в Facebook пишет директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Конфликт возник вокруг пункта 4 Постановления ВРУ о местных выборах. Там говорится, что местные выборы в ОРДЛО и Крыму отменяются «до «прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Эта формулировка противоречит Минским соглашениям, решению Совбеза ООН и стала причиной блокирования переговоров Россией.

«Депутаты от фракции Голос и особенно пламенный Роман Лозинский проклинают какие-либо попытки изменить Постановление и убрать оттуда требование о капитуляции РФ как предпосылку для поведения выборов на Донбассе. Очевидно, что молодое поколение также тяжело болеет политической шизофренией, как и старое», — пишет Бортник.

Бортник обращает внимание на то, что 13 июля фракция Голос и в том числе лично депутат Роман Лозинский подавали изменения к тексту постановления, где относительно выборов в ОРДЛО и Крыму была прописана мягкая, осторожная позиция, которая никак не коррелируется с нынешними «боевыми» заявлениями фракции.

«В июле (представители „Голоса“) почем-у-то не хотели капитуляции России», — говорит Бортник.

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Более того, народный депутат от Слуги народа Александр Качура 28 июля подавал аналогичные поправки к Постановлению, которые отличались от правовой позиции фракции Голос только тем, что Качура предлагал провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы.

«Потом Лозинского то ли (реваншисты) покусали, то ли рейтинги сводят с ума в период выборов, но аналогичное предложение от Слуги народа иначе «путинской» не называют, а ее авторов — «марионетками Москвы». Может в зеркало наконец посмотрите? Это же практически ваш текст. По вашей логике, именно Лозинский и компания подрабатывали «агентами Москвы» 2 месяца назад, — пишет Бортник. — Кстати, «российские требования к постановлению о выборах появились только через месяц после регистрации постановлений. РФ уже давно работает в Украине, используя „условные рефлексы полезных идиотов“, и если ей что-то не нравится в нашей стране она обычно это хвалит».

Донбасс, местные выборы, Голос, Роман Лозинский
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