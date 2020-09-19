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Во Франции за сутки более 13 тысяч случаев коронавируса

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Во Франции за сутки более 13 тысяч случаев коронавируса

Во Франции за предыдущие сутки выявлено более 13 тысяч инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья, передает Укринформ.

Согласно статистике, за предыдущие сутки в стране зафиксировано 13 249 случаев заражения; 123 человека умерли. Как отмечается, это является одним из самых высоких показателей с начала эпидемии.

В то же время объясняется, что такой скачок произошел из-за неучтенных ранее случаев заболевания и значительного увеличения тестирований — до миллиона в неделю.

Всего с марта во Франции зарегистрировано 428 696 случаев заражения, умерло 31 249 человек.

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Сейчас госпитализированы 3 626 пациентов с COVID-19, из них 571 человек находится в реанимации.

При этом правительство Франции не планирует возвращаться к жесткому карантину. Среди главных мер борьбы с эпидемией определены тотальный масочный режим и общенациональная программа тестирования.

Франция, коронавирус
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