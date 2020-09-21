За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 32% украинцев

Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 31,8% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 12 по 16 сентября.

Согласно данным исследования, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то среди тех, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% — за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Петра Порошенко, 13,3% — за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 9,8% — за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Кроме того, 6,8% поддержали бы лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 6% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% — лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, 2,3% — лидера партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, других кандидатов — всего 6,1%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.