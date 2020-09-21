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Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет массовой приватизации

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Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет массовой приватизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не станут проводить массовую приватизацию «в угоду шарлатанам из-за границы». Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

По информации агентства, глава государства «заявил, что в угоду „шарлатанам из-за границы“ в Беларуси не будут приватизировать все и вся».

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«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — приводит БелТА слова Лукашенко.

приватизация, Беларусь
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