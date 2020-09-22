Dragon Capital планирует начать строительство индустриального парка под Киевом

Инвесткомпания Dragon Capital разработала концепцию индустриального парка E40 Industrial Park площадью 200 тыс. кв. м на 27 километре Житомирской трассы (с.Колонщина Киевской обл.), планирует начать строительство первой очереди в 2021 году.
«Согласно разработанной концепции, общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м, включая производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты (гостиница, станция технического обслуживания грузовиков и т.д.)», — сообщается в пресс-релизе компании во вторник.
Согласно ему, проект будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.
«Благодаря поддержке Макаровской РГА, а также Агентства регионального развития Киевской области, Dragon Capital удалось максимально оперативно разработать и утвердить детальный план территории. Это позволит компании приступить к следующему шагу реализации проекта — разработке проектной документации. Первую очередь E40 Industrial Park наша компания планирует начать строить в 2021 году», — уточняется в пресс-релизе.
Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере инвестиций и финансовых услуг.
Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания — Dragon Capital Property Management. Он насчитывает 30 объектов коммерческой недвижимости, из них 13 объектов офисной недвижимости, 6 объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов площадью 695 тыс. кв. м. Общая площадь торговых центров компании составляет 170 тыс. кв. м.
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