Войти
Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния
дружба народов
Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния
Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет массовой приватизации
соседи
Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет массовой приватизации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов

439
Нардеп Скороход призвала к показательным арестам лжеактивистов

Правоохранительные органы должны жестко наказывать активистов и псевдоактивистов за массовые беспорядки и избиения людей, которые происходя на почве национальной и религиозной ненависти.

Об этом заявила нардеп Украины, член депутатской группы «За майбутнє» Анна Скороход, комментируя избиение священника Украинской Православной Церкви группой молодых людей, которое произошло в начале сентября возле одного из ТРЦ Киева. По информации очевидцев, молодчики, пребывавшие в нетрезвом состоянии, свои действия пояснили тем, что они «были в АТО», а священник является представителем церкви государства-агрессора. Пострадавший священнослужитель в результате нападения получил серьезные травмы.

«Реакцией государства на подобного рода инциденты должны быть аресты. Если были нанесены телесные повреждения — это статья Уголовного кодекса. Открывается уголовное дело, расследуется, передается в суд и выносится приговор. Но оставлять это просто так нельзя», — заявила Скороход.

При этом она выразила мнение о том, что далеко не все активисты, представляющиеся атошниками, ими на самом деле являются.

«У нас с правления Петра Порошенко появились два таких понятия как „активист“ и „атошник“. Я очень уважаю людей, которые были в АТО и защищали нашу страну, я многих из них знаю. Но большинство из них вы нигде не услышите и не увидите, потому что они либо работают, либо находятся на постоянных реабилитациях. При этом у нас есть ряд „атошников-активистов“, которые там были один-два дня, ничего не „нюхали“, а то и не были вообще, но себя так называют», — сказала Скороход.

Парламентарий также отметила, что движения так называемых «активистов» набирают все большей популярности: «Активисты — а это у нас самое популярное слово сейчас — ничего не делают, но за деньги принимают участие в различных акциях и в массовых беспорядках».

По мнению нардепа, с подобного рода инцидентами можно бороться только ужесточением административной и уголовной ответственности.

«У нас и так бардак в стране, а, если так будет продолжаться дальше, то будет страшно просто выходить на улицу, не то, что отпускать грехи. Поэтому здесь правоохранительные органы должны реагировать очень жёстко. Я считаю, что вообще должна быть государственная позиция по этим вопросам — уголовная и административная ответственность. И каждый должен понимать, что то, что он творит, будет наказано. Тогда у нас такого не будет. И надо это сделать несколько раз, показательно, нельзя отпускать такие случаи на самотек», — заявила она.

Анна Скороход также подчеркнула недопустимость вмешательства в религиозную жизнь украинцев ради достижения чьих-либо политических интересов, поскольку «религия должна оставаться религией, а политика — политикой».

«Я считаю, что вся политика, которая велась и ведется на сегодняшний день с задействованием религии — это преступление, — отметила она. — Потому что нельзя настраивать людей друг против друга, потому что есть история. У нас УПЦ Московского Патриархата была всегда, а ПЦУ получила Томос несколько лет назад, и никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать религию с политикой. И никто — ни атошник, ни активист, ни дворник, ни врач — не имеет права никого избивать».

При этом Скороход поделилась личным религиозным опытом, отметив, что сама посещает церкви различных конфессий.

«Каждый имеет право ходить в ту церковь, в которую он хочет — это его личное дело. Я крещена в церкви Московского Патриархата, при этом хожу в церковь и Московского, и Украинского Патриархата (ПЦУ — прим. ред). Если я хочу зайти в церковь, я иду и захожу в церковь, для меня вообще не имеет значения патриархат. Я проходила пешком Камино-де-Сантьяго (популярная паломническая дорога к могиле апостола Иакова — прим. ред.), это вообще католический путь, в итоге я пришла в католический собор Святого Иакова, но это не имеет значения».

«Каждый имеет право на свободное вероисповедание. Кто считает, что он хочет ходить в церковь Московского Патриархата — пускай ходит в церковь Московского Патриархата, кто хочет ходить в церковь Украинского Патриархата, в Греко-Католическую Церковь — пусть ходит. Нельзя ссориться на почве религии, это недопустимо. Точно так же, как нельзя ссорить людей на почве языка. И те люди, которые такое творят, должны быть наказаны по всей строгости закона», — заявила Анна Скороход.

Читайте также: Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния

Напомним, что Украинская Православная Церковь с начала военных действий на востоке Украины подвергается нападкам и агрессии со стороны представителей националистических организаций. Верующих и священнослужителей УПЦ систематически избивают, храмы Церкви захватывают, а дискриминация по религиозному принципу подогревается призывами к агрессии со стороны публичных деятелей и представителей власти.

УПЦ, Анна Скороход
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 сентября 2020
Понедельник, 21 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Инициативы Медведчука по ограничению власти олигархов – единственная альтернатива экономическому безумию «Слуги народа»

Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016