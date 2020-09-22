В РФ возобновился отток валютных вкладов из банков

В августе россияне сняли с валютных вкладов в банках $405,2 млн, следует из статистики местного ЦБ.

На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд. До этого клиенты-физлица пополняли счета и депозиты в течение трех месяцев подряд: за май—июль объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд.

Положительная динамика не компенсировала отток валюты из банков, который наблюдался на пике кризиса и пандемии, в марте—апреле. Только за март россияне забрали с валютных вкладов почти $5 млрд долларов, а за апрель — свыше $1 млрд.