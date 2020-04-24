Россияне начали «выносить» валюту из банков

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные местного ЦБ.

По информации российского регулятора, в начале апреля остатки на валютных вкладах населения составили 89,3 миллиарда долларов, в то время как месяц назад их было на пять миллиардов больше — 94,3 миллиарда.

Таким образом, отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего же с начала года россияне забрали из кредитных учреждений 7,2 миллиарда долларов.