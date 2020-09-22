На должность мэра Киева уже зарегистрировали четырех кандидатов

По состоянию на 22 сентября Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность городского главы. При этом один из кандидатов получил отказ в регистрации. Соответствующие постановления опубликовали на сайте Киевского горсовета.

Так, 16 сентября кандидатом на должность городского главы зарегистрировали Андрея Пальчевского от партии «Перемога Пальчевського».

Ирину Верещук от «Слуги народа» зарегистрировали 20 сентября. В тот же день Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала Михаила Поживанова, который баллотируется от «Радикальной партии Олега Ляшко».

Действующего городского главу Виталия Кличко зарегистрировали кандидатом в мэры 21 сентября. Он баллотируется от партии УДАР.

При этом Борису Сахно отказали в регистрации кандидатом в мэры, потому что он не предоставил документ, подтверждающий внесение денежного залога.

Регистрация кандидатов продлится до 24 сентября включительно.