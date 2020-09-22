ОПЗЖ выдвинула кандидатов в мэры Киева и Одессы

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) представила кандидатов на выборах городских глав в Киеве и Одессе.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидата в мэры Киева. Успехов, Александр Попов«, — сообщает пресс-служба партии в соцсети Facebook.
Также сообщается, что на выборах мэра Одессы «ОПЗЖ» выдвинет Николая Скорика.
Александр Попов — бывший народный депутат Верховной Рады VI созыва от «Партии регионов». С 16 ноября 2010 года возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. 14 декабря 2013 года отстранён от должности главы КГГА в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. Уволен с должности 25 января 2014 года.
Николай Скорик — глава Одесской областной государственной администрации с 8 ноября 2013 года по 3 марта 2014 года. Народный депутат VIII (фракция «Оппозиционный блок») и IХ (фракция «ОПЗЖ») созывов.
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