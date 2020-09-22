СМИ: Переподчинение Укргидроэнерго — быстрый способ уничтожить коррупционную империю бессменного Игоря Сироты

Переподчинение Укргидроэнерго — быстрый способ устранить коррумпированный менеджмент во главе с Игорем Сиротой, который фактически «приватизировал» госкомпанию. Об этом пишет Delo.ua.
Издание напоминает, что Игорь Сирота возглавляет Укргидроэнерго с 2011 года. Его назначение лоббировал лично Юрий Бойко — главный «энергетический» схемщик режима Януковича. За годы его руководства компания превратилась в коррупционного монстра, через которого разворовывают десятки бюджетных миллионов. При этом все попытки уволить Игоря Сироту блокировались через суд.
«В такой ситуации инициатива премьера Шмыгаля переподчинить себе Укргидроэнерго выглядит вполне логичной и, возможно, единственным в нынешних реалиях способом урезонить руководство предприятия», — пишет Delo.ua.
Так, Укргидроэнерго регулярно переплачивает подрядчикам и контрагентам. Например, ООО «Укринвесттехнология» получила 75 млн грн сверху, а «НПО «Укргидроэнергострой» — 400 млн грн. Доля в последней компании принадлежит зятю Сироты Ярославу Заблоцкому. Консорциум «НПО» «Укргидроэнергострой» — генподрядчик строительства Днестровской и Каневской ГАЭС. На двух объектах в течение 2011-2014 гг. были выявлены факты незаконного завладения свыше 370 млн грн. Еще 83 млн грн Укргидроэнерго перечислило харьковскому институту «Укргидропроект», затем деньги попали к связанным с ним компаниям и в итоге растворились на счетах фиктивных фирм. Это только несколько примеров масштабных хищений на предприятии.
Игорь Сирота лично фигурирует в целом ряде уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, растраты в особо крупных размерах, незаконные отчуждения имущества и т.д.
В июне 2019 года Сирота фактически самостоятельно сформировал наблюдательный совет Укргидроэнерго и добился назначения его главой своего партнера Валентина Гвоздия. Одним из первых решений нового набсовета стало повышение зарплаты Игорю Сироте почти втрое. Тогда его годовая зарплата с учетом премий превысила 18 млн грн. Это больше, чем получает президент США Дональд Трамп.
«Аргументы защитников Игоря Сироты рассыпаются об объективную реальность. А потому в виду всего вышеизложенного попытки народных депутатов вряд ли убедят премьер-министра Дениса Шмыгаля отказаться от переподчинения „Укргидроэнерго“, в результате которой Игорь Сирота может, наконец, получить должную и заслуженную оценку своей деятельности со стороны как правительства, так и правоохранителей», — говорится в материале.
Напомним, против инициативы Шмыгаля переподчинить Укргидроэнерго выступила группа депутатов от «Слуги народа». Нардепы потребовали разъяснить причины такого решения и фактически выступили в поддержку гендиректора предприятия Игоря Сироты.
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