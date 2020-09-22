Войти
Зеленский на встрече с Боррелем говорил про Крым и Донбасс
официально
Зеленский на встрече с Боррелем говорил про Крым и Донбасс
Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния
дружба народов
Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

СМИ: Переподчинение Укргидроэнерго — быстрый способ уничтожить коррупционную империю бессменного Игоря Сироты

570
СМИ: Переподчинение Укргидроэнерго — быстрый способ уничтожить коррупционную империю бессменного Игоря Сироты

Переподчинение Укргидроэнерго — быстрый способ устранить коррумпированный менеджмент во главе с Игорем Сиротой, который фактически «приватизировал» госкомпанию. Об этом пишет Delo.ua.

Издание напоминает, что Игорь Сирота возглавляет Укргидроэнерго с 2011 года. Его назначение лоббировал лично Юрий Бойко — главный «энергетический» схемщик режима Януковича. За годы его руководства компания превратилась в коррупционного монстра, через которого разворовывают десятки бюджетных миллионов. При этом все попытки уволить Игоря Сироту блокировались через суд.

«В такой ситуации инициатива премьера Шмыгаля переподчинить себе Укргидроэнерго выглядит вполне логичной и, возможно, единственным в нынешних реалиях способом урезонить руководство предприятия», — пишет Delo.ua.

Так, Укргидроэнерго регулярно переплачивает подрядчикам и контрагентам. Например, ООО «Укринвесттехнология» получила 75 млн грн сверху, а «НПО «Укргидроэнергострой» — 400 млн грн. Доля в последней компании принадлежит зятю Сироты Ярославу Заблоцкому. Консорциум «НПО» «Укргидроэнергострой» — генподрядчик строительства Днестровской и Каневской ГАЭС. На двух объектах в течение 2011-2014 гг. были выявлены факты незаконного завладения свыше 370 млн грн. Еще 83 млн грн Укргидроэнерго перечислило харьковскому институту «Укргидропроект», затем деньги попали к связанным с ним компаниям и в итоге растворились на счетах фиктивных фирм. Это только несколько примеров масштабных хищений на предприятии.

Игорь Сирота лично фигурирует в целом ряде уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, растраты в особо крупных размерах, незаконные отчуждения имущества и т.д.

В июне 2019 года Сирота фактически самостоятельно сформировал наблюдательный совет Укргидроэнерго и добился назначения его главой своего партнера Валентина Гвоздия. Одним из первых решений нового набсовета стало повышение зарплаты Игорю Сироте почти втрое. Тогда его годовая зарплата с учетом премий превысила 18 млн грн. Это больше, чем получает президент США Дональд Трамп.

«Аргументы защитников Игоря Сироты рассыпаются об объективную реальность. А потому в виду всего вышеизложенного попытки народных депутатов вряд ли убедят премьер-министра Дениса Шмыгаля отказаться от переподчинения „Укргидроэнерго“, в результате которой Игорь Сирота может, наконец, получить должную и заслуженную оценку своей деятельности со стороны как правительства, так и правоохранителей», — говорится в материале.

Читайте также: ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но напоминает об условиях

Напомним, против инициативы Шмыгаля переподчинить Укргидроэнерго выступила группа депутатов от «Слуги народа». Нардепы потребовали разъяснить причины такого решения и фактически выступили в поддержку гендиректора предприятия Игоря Сироты.

Укргидроэнерго, Кабмин, Игорь Сирота
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Инициативы Медведчука по ограничению власти олигархов – единственная альтернатива экономическому безумию «Слуги народа»

Чрезмерная концентрация экономической власти в руках отечественных олигархов ускоряет процессы деиндустриализации национальной экономики и окончательно перебрасывает Украину на задворки мировой экономики. Разработанный народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере антимонопольной политики, деолигархизации и обеспечения добросовестной конкуренции» направлен на ограничение власти олигархов и установление справедливых правил игры для всех субъектов хозяйственной деятельности. В нынешних условиях это единственная альтернатива экономическому безумию, которое генерируется в Украине, начиная с 2014 года, «майданной» и «зеленой» властью.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016