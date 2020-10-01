Игорь Сирота «отбеливает» репутацию, чтобы остаться во главе коррупционных схем на «Укргидроэнерго», — блогер Шнайдер

Бессменный директор «Укргидроэнерго» с президентской зарплатой Игорь Сирота начал «отбеливать» свою репутацию в СМИ, чтобы сохранить должность, а вместе с ней и миллиардные коррупционные схемы. Об этом написал блогер Михаил Шнайдер.

Он отметил, что за 9 лет в должности Сирота фактически приватизировал стратегическое государственное предприятие, «подмял» под себя наблюдательный совет и выстроил схемы, по которым выкачивает деньги. Сирота фигурирует в целом ряде уголовных дел. «Укргидроэнерго» — коррупционный монстр, созданный по лекалам регионалов, а именно регионалы 9 лет назад трудоустроили Сироту на госпредприятие. Если быть точнее — Юрий Бойко«, — пишет Шнайдер.

Кроме прибыли от коррупции, Сирота официально получает президентскую зарплату. Так, в 2019 году вместе с премиями он заработал 650 тыс. долл., это больше зарплаты президента США Дональда Трампа. «Ясно, что потерять такую хлебную должность Игорю Григорьевичу ох как не хочется. Поэтому все попытки выгнать его через суд успехом не увенчались. Все, как вы понимаете, куплено», — написал блогер.

В ответ на инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля переподчинить «Укргидроэнерго» Игорь Сирота начал кампанию в СМИ по «отбеливанию» своей репутации. Заявляет, что благодаря его менеджменту «Укргидроэнерго» стало прибыльным предприятием, однако это не соответствует действительности. «На самом деле прибыль генерируется исключительно за счет госпреференций. Так, в 2015 только за счет повышения тарифа ГЭС на 45%, „Укргидроэнерго“ получило 1 млрд гривен дохода... Все, что сделал Сирота — настроил схем и выкачивает государственные деньги прямо в карман», — написал Михаил Шнайдер.

Как ранее сообщалось, Игорь Сирота фигурирует в нескольких уголовных делах по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, растраты в особо крупных размерах, незаконное отчуждения имущества. Чтобы остановить коррупцию, Кабмин взялся за переподчинение «Укргидроэнерго».