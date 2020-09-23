Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко в среду вступил в должность президента Беларуси. Об этом сообщило агентство БелТА.
По его информации, церемония инаугурации, на которую приглашено несколько сотен человек, проходит во Дворце независимости. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК страны Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.
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