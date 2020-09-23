Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС «Галичина»

Сегодня состоится рассмотрение апелляции института Нацпамяти на решение суда, подтвердившее то, что символика дивизии СС «Галичина» является нацистской. Накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки (около 20 штук) с ее портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».
Об этом сообщил в Фейсбук директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Он привел скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержаться угрозы физической расправы в адрес судей и сотрудников Окружного админсуда Киева.
«Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!, — пишет анонимный автор.
Также он требует «отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии „Галичина“ не является нацистской, — и публично извиниться перед народом Украины..»
«Иначе — зажгутся факелы расплаты. Мы придя к каждому — и вся Украина увидит ваши кровавые слезы покаяния... Мы покажем вам, какими в действительности являются нацисты!», — угрожает автор сообщения.
Напомним, что в мае Окружной административный суд Киева признал противоправным ответ Украинского института национальной памяти относительно символики батальона СС «Галичина».
С иском к УИНП обратилась глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова. Она просила признать противоправным ответ главы института, а сейчас народного депутата Владимира Вятровича на запрос интернет-издания «Страна.ua» от 16 мая 2017 года.
В своем ответе Вятрович указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к запрещенной у Украине национал-социалистической символике.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016