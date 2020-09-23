США ввели новые санкции против ряда россиян

Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев России, а также семь организаций из России и Финляндии, говорится на сайте министерства.

Санкции нацелены на лица и компании, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы и кибератаках.

Очередной виток ограничений направлен на противодействие «сети Пригожина» в Центральной Африканской Республике (ЦАР). «Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — цитирует Минфин главу ведомства Стивена Мнучина.

Среди попавших под санкции россияне Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин; проживающие в Центральной Африканской Республике Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, а также гражданин Финляндии Никита Ковалевский. Сытый, Ходотов и Кузин называются Минфином США непосредственным сотрудниками Пригожина, работающими в ЦАР с 2017 года.

Под санкции попали также связанные с россиянами компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, зарегистрированные в Финляндии по одному адресу; Lobaye Invest из ЦАР; ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

Евгений Пригожин попал под американские санкции в 2016 году. В США считают, что он контролирует Агентство интернет-исследований (так называемая «фабрика троллей») и ЧВК Вагнера. Сам Пригожин заявлял, что ему «безразличны» санкции Вашингтона, поскольку ни с Америкой, ни с Европой его ничего не связывает.

После этого США неоднократно включали в санкционные списки лиц, связанных с бизнесменом. В сентябре 2020 года под санкции попал россиянин Артем Лифшиц, участвовавшего, по мнению Вашингтона, в проекте «Лахта» по предполагаемому вмешательству в выборы президента США и внутреннюю политику страны.