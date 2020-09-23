Болгария высылает за шпионаж двух российских дипломатов

Российские дипломаты, которых болгарская прокуратура обвиняет в шпионаже, должны покинуть Болгарию в течение 72 часов. Об этом сообщили в болгарском внешнеполитическом ведомстве.
«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата. Посольство России уведомлено нотой. В распоряжении двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть нашу страну», — говорится в официальном заявлении МИД.
Дипломатическое ведомство уточняет, что в среду было получено письмо прокуратуры страны с постановлением об остановке расследования уголовного дела в отношении двух дипломатов, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну.
«В рамках своей компетенции МИД предпринял необходимые действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», — отмечается в заявлении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016