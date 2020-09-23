Болгария высылает за шпионаж двух российских дипломатов

Российские дипломаты, которых болгарская прокуратура обвиняет в шпионаже, должны покинуть Болгарию в течение 72 часов. Об этом сообщили в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявило двух российских дипломатов, аккредитованных в стране, персонами нон грата. Посольство России уведомлено нотой. В распоряжении двух дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть нашу страну», — говорится в официальном заявлении МИД.

Дипломатическое ведомство уточняет, что в среду было получено письмо прокуратуры страны с постановлением об остановке расследования уголовного дела в отношении двух дипломатов, которые собирали информацию, представляющую государственную тайну.

«В рамках своей компетенции МИД предпринял необходимые действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», — отмечается в заявлении.