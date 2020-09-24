Apple может представить в октябре сразу четыре новых iPhone

Компания Apple может провести презентацию новых iPhone уже 13 октября.
Об этом сообщает AppleInsider.
По словам собеседника издания, после презентации во вторник, 13 октября, предварительные заказы новых iPhone могут уже начаться в пятницу, 16 октября.
Ожидается, что Apple сразу представит четыре «iPhone 12». Для компании это станут первые iPhone с поддержкой 5G.
Отмечается, что 15 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию, объявив о выходе в продажу новых Apple Watch, а также iPad и iPad Air. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этом году не были представлены новые iPhone.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016