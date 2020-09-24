Apple может представить в октябре сразу четыре новых iPhone

Компания Apple может провести презентацию новых iPhone уже 13 октября.

Об этом сообщает AppleInsider.

По словам собеседника издания, после презентации во вторник, 13 октября, предварительные заказы новых iPhone могут уже начаться в пятницу, 16 октября.

Ожидается, что Apple сразу представит четыре «iPhone 12». Для компании это станут первые iPhone с поддержкой 5G.

Отмечается, что 15 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию, объявив о выходе в продажу новых Apple Watch, а также iPad и iPad Air. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этом году не были представлены новые iPhone.